Bald ist es wieder so weit: Hannover feiert Maschseefest 2024 Stand: 10.07.2024 15:42 Uhr Am 31. Juli beginnt Hannovers Maschseefest. Deutschlands größtes Seefest bietet 19 Tage lang internationale Gastronomie, Konzerte und Familienprogramm.

Bis zum 18. August wird das Ufer rund um den Stadtsee täglich zu einer Partymeile. Das Maschseefest in Hannover findet nun zum 37. Mal statt. Noch laufen die Vorbereitungen, aber die Veranstalter haben inzwischen Highlights und auch Neuerungen bekanntgegeben.

Maschseefest 2024: Das ist kulinarisch neu

Ein Highlight auf dem Maschseefest ist jedes Jahr auch das kulinarische Angebot. In diesem Jahr gibt es auf rund 1.400 Quadratmetern wieder internationale Gastronomie, von orientalisch über mexikanisch, asiatisch und skandinavisch bis zu hanseatisch. Viele Speisen werden "auf die Hand" verkauft, Biergärten, Restaurants und Lounges bieten aber auch mehr als 4.000 Sitzplätze. Eine Neuheit ist, dass die Food Meile umzieht und zum neuen "Food Village" am Geibel wird. Auf der bisherigen Fläche am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer entsteht die neue Fläche "San Francisco", wo die Besuchenden eine kulinarische Reise an die Westküste Amerikas machen können.

Konzerte am Maschsee in Hannover

Die Veranstalter haben inzwischen auch die ersten Konzerte und Auftritte auf den Bühnen des Maschseefestes bekanntgegeben. So tritt am 2. August der deutsche Popsänger und Rapper Malik Harris auf, der im Jahr 2022 Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten hat. Außerdem wird es eine Dragshow und Tanzperformances beim Queerwednesday geben und Coverbands spielen.

Kinderwiese, Entenrennen, Fackelschwimmen: Das steht auf dem Programm

Familien finden auf der großen Kinderwiese vor dem Stadion Angebote zum Klettern, Turnen, Basteln, Toben und Kinderschminken. Am letzten Fest-Wochenende schwimmen beim Entenrennen des Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Registers (NKR) wieder Quietscheenten für den guten Zweck über den Maschsee. Das traditionelle Fackelschwimmen ist für dieses Jahr wieder geplant und soll am 3. August stattfinden. 2023 musste es aus Sicherheitsgründen abgesagt werden.

Besucherzahlen und Wetter

Im Jahr 2023 haben 1,7 Millionen Menschen das Maschseefest besucht. Im Vergleich zu 2022 waren das 500.000 Besuchende weniger. Als Grund für den Besucherrückgang nannten die Veranstalter das kühle und regnerische Wetter. Und so bestätigt auch der Blick auf die Jahre 2011 bis 2023: je sonniger die Tage während des Maschseefestes, desto mehr Besuchende.

Maschseefest 2023: Das sind die Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 14 Uhr bis 1 Uhr

Freitag bis Samstag: 14 bis 2 Uhr

Sonntag: 11 Uhr bis 1 Uhr

Das "Food Village" am Geibel hat Montag bis Samstag ab 14 Uhr geöffnet, Sonntag ab 11 Uhr.