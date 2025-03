Stand: 31.03.2025 09:12 Uhr Bad Nenndorf: Erneuerung von Radweg sorgt für Verkehrsprobleme

Der Radweg an der Bundesstraße 65 zwischen Großgoltern (Region Hannover) und Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) ist sanierungsbedürftig. Dafür beginnen am Montag die ersten Arbeiten. Nach Angaben der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wird zunächst zwischen der A2-Anschlussstelle Bad Nenndorf und dem Bahnübergang bei Bantorf kontrolliert, ob sich in diesem Bereich Kampfmittel-Blindgänger befinden. Danach wird mit der Sanierung des Radwegs begonnen. Insgesamt sind laut Behörde drei Bauabschnitte geplant, zweimal gibt es eine Vollsperrung. Die Bauarbeiten dauern den Angaben zufolge voraussichtlich bis Mitte Juli. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Umwege und längere Fahrtzeiten einstellen.

