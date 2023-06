Stand: 08.06.2023 21:28 Uhr B83 bei Ohr ab Freitag wieder frei - neue Baustelle ab Montag

Die Zeit der langen Umwege ist vorbei - zumindest für einige: Am Freitag wird im Weserbergland die Bundesstraße 83 bei Ohr (Landkreis Hameln-Pyrmont) für den Verkehr freigegeben. Laut Landesstraßenbaubehörde soll sie ab 12 Uhr wieder befahrbar sein. Die Bundesstraße war rund drei Wochen voll gesperrt, weil die Fahrbahn erneuert wurde. Allerdings wird bereits ab Montag ganz in der Nähe erneut gearbeitet. Auf der B1 zwischen Selxen und Groß Berkel muss ebenfalls die Fahrbahn saniert werden. Während der Arbeiten wird die Bundesstraße in dem Bereich voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet, was auch in diesem Fall für manche Autofahrer kilometerlange Umwege bedeutet: Aus Richtung Hameln führt die Umleitung über Extertal und Barntrup, aus Blomberg geht es über Lügde, Bad Pyrmont und Emmerthal nach Hameln. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Juli.

