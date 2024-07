Stand: 12.07.2024 19:42 Uhr B214: Auto fährt gegen Baum - zwei Menschen sterben

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag sind auf der Bundesstraße 214 zwischen Altencelle und Eicklingen (Landkreis Celle) zwei Personen tödlich verletzt worden. Eine 70-jährige Frau erlag laut Angaben der Polizei an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 68-jährige Fahrer verstarb später im Krankenhaus. Die sechsjährige Enkelin saß ebenfalls im Wagen und kam verletzt ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen mitteilte. Aus bisher ungeklärter Ursache war der Wagen am frühen Nachmittag kurz nach der Einmündung in Fahrtrichtung Bockelskamp (Landkreis Celle) nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die B214 wurde für die Aufnahme des Unfalls in beide Richtungen gesperrt.

VIDEO: Celle: Zwei Tote bei Unfall auf B214 (1 Min)

