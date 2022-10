Stand: 15.10.2022 17:28 Uhr Autos kollidieren frontal auf B3 - Mann in Lebensgefahr

Auf der B3 in Celle sind am Sonnabend zwischen den Ortsteilen Groß Hehlen und Wolthausen zwei Autos frontal kollidiert. Ursache war laut Polizei vermutlich ein missglückter Überholvorgang. Zwei weitere Fahrzeuge fuhren in die Unfallstelle. Drei Fahrer der beteiligten Autos wurden verletzt: Ein 58-Jähriger erlitt lebensgefährliche Verletzungen, eine 72-Jährige wurde schwer, eine 60 Jahre alte Frau leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 30.000 Euro. Die B3 wurde über mehrere Stunden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.10.2022 | 08:00 Uhr