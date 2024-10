18-Jährige rettet Hund aus brennendem Haus in Pattensen Stand: 25.10.2024 11:31 Uhr Eine 18-Jährige hat in Pattensen womöglich einen Großbrand verhindert. Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr reagierte die Abiturientin bei einem Hausbrand instinktiv - und rettete einen Hund aus dem Gebäude.

Das Feuer war den Angaben zufolge bereits am vergangenen Samstagabend im Nachbarhaus von Sarah-Marie Machon im Ortsteil Schulenburg ausgebrochen. Die 18-Jährige habe Schreie gehört und Rauch gesehen. "Und dann bin ich direkt noch in Pyjama und Socken runtergerannt, aus der Tür raus", erzählt sie dem NDR Niedersachsen. Dank ihrer Erfahrung bei der Freiwilligen Feuerwehr handelte die 18-Jährige instinktiv und lief ins Haus, um alle Türen und Fenster im Erdgeschoss zu schließen und das Feuer auf der Terrasse einzudämmen. Dabei sei ihr ein Hund gefolgt. "Also habe ich ihn hochgehoben und rausgetragen und einem von den Familienmitgliedern in den Arm gegeben. Später habe ich dann herausgefunden, dass der Hund blind ist", sagt sie. Andere Nachbarn hätten zu dem Zeitpunkt bereits die Feuerwehr alarmiert.

18-Jährige radelt im Pyjama zur Feuerwache

Die Abiturientin sei dann noch im Schlafanzug mit dem Fahrrad zur örtlichen Feuerwache gefahren und habe den Einsatzkräften genau erklärt, wo sich der Brand befindet. "Ich habe direkt gesagt: 'Es sind keine Personen mehr im Haus, alle Fenster und Türen sind zu'", so Machon. Anschließend sei sie in Einsatzkleidung im Feuerwehrauto zurück zum Brandort gefahren. Das Feuer konnte ihren Angaben zufolge schnell gelöscht werden.

Stadtbrandmeister stolz auf Machons Leistung

Sarah-Marie Machon ist bereits seit ihrem sechsten Lebensjahr Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Stadtbrandmeister Henning Brüggemann ist stolz auf Machons Leistung. Dennoch hätte ihr Einsatz seiner Ansicht nach auch anders enden können. "Das kann durchaus gefährlich werden, auch wenn das Feuer schon länger gebrannt hat", sagte Brüggemann dem NDR Niedersachsen. "In verrauchte Räume sollte man nicht reingehen, das ist so der kleine Kritikpunkt dabei." Für Sarah-Marie Machon steht jetzt schon fest: Auch nach dem Abitur wird sie der Feuerwehr treu bleiben.

Über das Eingreifen der 18-Jährigen hatte zuerst die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.10.2024 | 15:00 Uhr