"Hier ist das Zentrum": Scorpions feiern 60. Jubiläum mit Konzert in Hannover Stand: 25.10.2024 12:34 Uhr Die Scorpions spielen zum 60-jährigen Bandjubiläum ein Stadionkonzert in ihrer Heimatstadt Hannover. Am 5. Juli 2025 treten sie in der Heinz-von-Heiden-Arena am Maschsee auf. Das gaben sie heute auf einer Pressekonferenz bekannt.

von Uli Kniep

"Der Ort, an dem alles begann! Scorpions and Friends. Wir freuen uns auf dich", schallt es aus dem Lautsprecher. "Coming home", die Scorpions machen es wahr. Um ihr 60. Gründungsjubiläum zu feiern, drehen sie noch einmal das ganz große Rad: Am 5. Juli 2025 wird die Band im Fußballstadion von Hannover 96 auftreten. Die Scorpions sind wohl die international erfolgreichste Band, die je aus Hannover hervorgegangen ist. Weltweit sind sie auf den Bühnen unterwegs. Ein Stadionkonzert in ihrer Heimatstadt Hannover fehlte aber bislang noch in ihrer Vita.

Das einzige Deutschlandkonzert in Hannover

Um ihren mutigen Plan bekannt zu geben, haben die Global Players aus Niedersachsen Journalist*innen aus dem ganzen Land eingeladen. Sie betonen, dass dies die einzige Gelegenheit sein wird, die Scorpions im nächsten Sommer in Deutschland zu sehen. Zuvor werden sie in Las Vegas, Mexico City, Brasilien, Chile und Kolumbien auftreten.

"Wir werden nur dieses eine Konzert in Deutschland spielen, und man kann davon ausgehen, dass, wenn wir in Hannover ankommen, wir da bestens eingespielt sind", erklärt Klaus Meine. Natürlich räumt der Sänger ein, dass ein solches Unterfangen in fortgeschrittenem Alter von dann 77 Jahren nicht einfach zu realisieren sein wird. Aber er ist zuversichtlich, dass er und seine vier Mitstreiter die Kraft haben, eine Stadionshow im Sommer zu wuppen.

Das Touren ist herausfordernd - im Alter noch mehr

"Wir werden immer wieder gefragt: Wird euch das nicht zu anstrengend, die vielen Touren und all das, was damit zusammenhängt?", verrät der Scorpions-Sänger Meine. "Es ist anstrengend, keine Frage, auch gerade wenn man Jahr für Jahr ein Stückchen älter wird. Wir wissen zwar nicht, was hinter der nächsten Kurve auf uns wartet, aber wir sind da, und wir gehen noch ein Stück weiter." Deswegen könne man nur sagen: "So weit die Füße tragen", ergänzt der Gründer und Gitarrist Rudolf Schenker.

Hannover ist ein Muss

Die Sympathien der Fans sind der bodenständigen Band ohnehin sicher. Auch der Oberbürgermeister der Unesco City of Music Hannover, Belit Onay, weiß um die Bedeutung der Scorpions: "Ich gratuliere den Scorpions zum 60. Bühnenjubiläum und bin dankbar, dass sie Hannover mit ihrer einzigartigen Musik auf der ganzen Welt vertreten."

Für Rudolf Schenker passt alles zusammen: "Das ist eigentlich für uns ein Muss. Hier hat alles angefangen, und hier ist für uns immer noch das Zentrum als solches geblieben. Matthias, Klaus und ich wohnen hier, und wir fühlen uns wunderbar in Hannover. Das Stadion ist hervorragend, der Veranstalter ist hervorragend. Es wird ein sehr tolles Fest. Und ja, wir werden viel Spaß haben!"

Große Party zum 60. mit Gästen aus der ganzen Welt

Für das Heimspiel haben sich die Scorpions auch Gäste eingeladen: unter anderem die britische Heavy-Metal-Band Judas Priest, die in der Arena nahezu ein komplettes Set spielen wird. Meine stellt sich die Show wie eine Art Festival vor, zu dem Zuschauer*innen aus der Region, Deutschland, Europa und der ganzen Welt kommen.

Klaus Meine kam 1969 zur Band

Der Sänger selbst ist übrigens nicht ganz von Beginn an dabei gewiesen: Gegründet wurde die Band 1965 in Sarstedt, Meine stieß 1969 zur Band. "Mitte der 60er-Jahre gab es eine starke Musikszene in der Stadt. Ich war mit meinen Mushrooms unterwegs. Tür an Tür haben wir damals geprobt. Natürlich ist uns nicht entgangen, dass die Scorpions vorher ihren Gig hatten und schon Profi-Equipment hatten", erinnert sich Meine. "Die Scorpions hatten damals keinen Sänger. Im Beatclub in Langelsheim haben wir damals gespielt, und ich habe das Angebot bekommen."

Tickets gibt es ab dem 28. Oktober

Der Ticket-Vorverkauf startet am kommenden Montag. Zudem ist rund um die Show eine Scorpions-Ausstellung geplant. Eine Woche vor dem Konzert bis eine Woche nach der Show soll das Museum zugänglich sein.

