Stand: 28.02.2025 16:04 Uhr Autofahrerin stirbt bei Unfall im Landkreis Hildesheim

Bei einem Verkehrsunfall in Lamspringe (Landkreis Hildesheim) ist nach Polizeiangaben am Freitagmorgen eine Autofahrerin tödlich verletzt worden. Die Frau war demnach mit ihrem Wagen am Ortsausgang in Richtung Wöllersheim von der Kreisstraße 317 abgekommen. Dabei überschlug sich nach Angaben eines Polizeisprechers das Fahrzeug. Die Frau sei dabei aus dem Auto geschleudert worden. Die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens sowie weitere Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten die 29-Jährige nur noch tot bergen. Die Kreisstraße blieb bis zum Mittag gesperrt. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer (05063) 901 -0.

