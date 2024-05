Stand: 24.05.2024 07:04 Uhr Autofahrer nachts auf Kreisstraße gestoppt und ausgeraubt

Ein 59-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag auf einer Kreisstraße bei Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) überfallen worden. Laut Polizei, hielt der Mann an, weil ein Pkw zwischen Mariensee und Hagen quer auf der Fahrbahn stand. Daraufhin zerrten ihn die Täter aus dem Auto auf ein Feld und schlugen auf ihn ein, so die Polizei. Bevor sie flohen, entwendeten sie einige Dinge aus dem Wagen des 59-Jährigen. Die Polizei sucht zwei bis drei Männer, die einen schwarzen Kleinwagen fuhren. Einer von ihnen sei um die 30 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß. Er habe ein beigefarbenes Hemd getragen und darunter ein T-Shirt. Die Polizei ruft mögliche Zeugen auf, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 -5555 zu melden.

