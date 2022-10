Stand: 27.10.2022 15:09 Uhr Autofahrer erfasst Rehe auf B1 - vermutlich Totalschaden

Auf der Bundesstraße 1 bei Coppenbrügge im Landkreis Hameln-Pyrmont ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Wildunfall gekommen, bei dem ein Tier getötet wurde. Ein 58-jähriger Autofahrer aus Hameln war in Richtung Coppenbrügge unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Hinter einer Ausfahrt standen plötzlich mehrere Rehe auf der Fahrbahn - mindestens zwei davon erfasste der Pkw. Ein Reh verendete an der Unfallstelle. Das andere Tier verschwand mit der Herde in der Dunkelheit und wird nun gesucht. Durch die Kollision entstand am Wagen vermutlich ein Totalschaden. Der Autofahrer erlitt nach Angaben der Beamten keine Verletzungen.

