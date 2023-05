Stand: 08.05.2023 22:19 Uhr Auto und Reifen brennen in Laatzen - starke Rauchentwicklung

30 Reifen und ein Auto sind am Montagabend in Laatzen (Region Hannover) in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war schon beim Anrücken der Einsatzkräfte ein großer Rauchpilz zu sehen. Mehr als 20 Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer im Gewerbegebiet und konnten es schließlich löschen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache gab es am Montag vorerst keine Informationen.

