Auto rast auf Stadtbahn-Fahrgäste zu: Polizei sucht Fahrer

Stand: 20.01.2022 13:03 Uhr

Nachdem ein Autofahrer am Mittwoch in Hannover an einer Haltestelle auf Fahrgäste zugerast ist, fahndet die Polizei weiter nach dem Mann. Die Menschen konnten sich zum Teil nur mit einem Sprung retten.