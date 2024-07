Stand: 21.07.2024 16:30 Uhr Auto fährt in Hannover gegen Baum - mehrere Schwerverletzte

Eine mutmaßlich betrunkene 25-Jährige ist in der Nacht zum Sonntag mit ihrem Auto in Hannover von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Laut Polizei wurden bei dem Unfall vier Menschen verletzt - drei von ihnen schwer. Demnach kam die 25-Jährige mit ihrem Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin sowie ihre beiden 34 Jahre alten Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen, eine 24-jährige Insassin wurde leicht verletzt. Alle vier seien in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin habe einen Wert von 1,0 Promille ergeben. Gegen die Frau wird nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

