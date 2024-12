Stand: 23.12.2024 08:44 Uhr Auto kollidiert mit Baum: Zwei Männer schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Gemeinde Freden (Landkreis Hildesheim) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei Hildesheim mitteilte, kamen der 23-jährige Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer in der Nacht zu Montag auf der Landesstraße zwischen Freden und Meimerhausen mit ihrem Auto auf nahezu gerade Strecke von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich und kollidierte mit dem Heck voran mit einem Baum. Fahrer und Beifahrer konnten sich eigenständig befreien, wurden bei dem allerdings schwer verletzt. Sie kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Laut Polizei gab der 23-Jährige an, einem Wildtier ausgewichen zu sein.

