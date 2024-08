Stand: 26.08.2024 10:22 Uhr Auto in Gegenverkehr gelenkt? Mann wegen Mordverdachts vor Gericht

Wegen des Verdachts des Mordes muss sich seit Montag ein Mann aus Bad Pyrmont (Landkreis Hameln-Pyrmont) in Nordrhein-Westfalen vor Gericht verantworten. Der 30-Jährige soll im März auf einer Landstraße bei Lügde (Nordrhein-Westfalen) nahe der Landesgrenze zu Niedersachsen sein Auto mit hoher Geschwindigkeit in den Gegenverkehr gelenkt haben. Der Wagen stieß ungebremst und frontal mit einem anderen Auto zusammen, ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont starb. Der nun Angeklagte wurde schwer verletzt aus seinem Fahrzeug geborgen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Heimtücke vor: Er soll den Unfall geplant haben, um sich selbst zu töten. Seine Lebensgefährtin hatte ihn demnach kurz zuvor verlassen. Für den Prozess vor dem Landgericht Detmold ist ein weiterer Termin am 29. August angesetzt.

Anmerkung zur Berichterstattung Grundsätzlich berichten wir nicht über Suizide. Wir orientieren uns dabei am Pressekodex. Ein weiterer Grund für unsere Zurückhaltung ist die erhöhte Nachahmerquote nach Berichten über Suizide. Eine Ausnahme kann bestehen, wenn der Vorfall von öffentlichem Interesse ist.



Sollten Sie selbst von Suizidgedanken betroffen sein, suchen Sie sich bitte umgehend Hilfe. Die Telefonseelsorge hat Ansprechpartner - rund um die Uhr und auch anonym.



Telefonnummern der Telefonseelsorge: 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222, www.telefonseelsorge.de

Weitere Informationen Suizidgedanken? Es gibt Auswege! Viele Menschen haben ein offenes Ohr für Ihre Probleme. Hier finden Sie Links und Telefonnummern. mehr

