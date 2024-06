Stand: 08.06.2024 10:12 Uhr Auto fährt gegen Baum - Fahrer stirbt noch am Unfallort

Bei einem Verkehrsunfall in der Region Hannover ist ein 44-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am frühen Samstagmorgen in Neustadt am Rübenberge. Demnach war der Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Auto überschlug sich und blieb anschließend auf einem Feld auf dem Dach liegen. Der 44-Jährige wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Der Notrufassistent des Autos habe die Einsatzkräfte gerufen, so die Polizei. Warum der Mann von der Straße abkam, sei noch unklar.

