Auto-Unfall mit zwei Kindern in Garbsen: Vater war betrunken Stand: 23.04.2024 18:31 Uhr Nach dem Unfall in Garbsen (Region Hannover) schwebt der fünfjährige Sohn des Fahrers weiterhin in Lebensgefahr. Eine Blutprobe hat nun ergeben, dass der 39-Jährige zuvor Alkohol getrunken hatte.

"Eine Alkoholisierung hat sich bestätigt", teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover am Dienstag auf Anfrage des NDR Niedersachsen mit. Der Vater und seine beiden Kinder waren bei dem Unfall in der vergangenen Woche teils lebensgefährlich verletzt worden. Die zehn Jahre alte Tochter des Mannes erlitt nach Angaben des Sprechers mehrere Knochenbrüche. Mittlerweile gehe es dem Mädchen den Umständen entsprechend "normal", sagte der Sprecher. Sie sei außer Lebensgefahr. "Der Zustand des fünfjährigen Sohnes ist derzeit kritisch und lebensbedrohlich", sagte der Sprecher.

Lamborghini fing Feuer

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 39-jährige Vater am vergangenen Dienstagabend von Garbsen in Richtung des Stadtteils Schloß Ricklingen gefahren. In einer Rechtskurve kam er laut Polizei mit seinem Lamborghini von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wodurch der Fünfjährige aus dem Auto geschleudert wurde. Das SUV rutsche demnach 90 Meter weit, kam auf der Seite zum Liegen und fing Feuer. Die zehnjährige Tochter auf dem Beifahrersitz und der Vater wurden von Ersthelfern und der Feuerwehr aus dem Wrack befreit. Sie wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Fünfjährige kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Polizei schätzt Schaden auf 262.000 Euro

Gegen den 39-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfalls und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft dem NDR Niedersachsen mitteilte. Im Falle einer Verurteilung droht dem Mann demnach eine Geld- oder Freiheitsstrafe sowie der Entzug der Fahrerlaubnis. Der Führerschein des 39-Jährigen wurde laut Polizei bereits beschlagnahmt. Der Schaden wird von den Beamten auf rund 262.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls wurden gebeten, sich bei der Polizei Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

