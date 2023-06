Stand: 27.06.2023 13:35 Uhr Ausgesetzt: Kaninchen "Lumpi" landet in Altkleidercontainer

Unbekannte haben ein schwarzes Kaninchen in einem Container für Kleiderspenden in Hannover ausgesetzt. Mitarbeiter eines Containerdienstes entdeckten das Tier, als sie den Container im Stadtteil Vahrenwald leeren wollten. Zwischen den Textilien hockte das verängstigte Kaninchen. Das war bereits am 21. Juni, wie das Tierheim Hannover aktuell auf seiner Facebookseite berichtet. Das Team bittet nun Zeugen um Hinweise. Das Kleintier sei im Container zwischen Lumpen regelrecht "entsorgt“ worden. Das Aussetzen von Tieren sei eine Straftat. Unklar ist, wie lange der auf den Namen "Lumpi" getaufte schwarze Kaninchenbock im Container ausharren musste.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.06.2023 | 09:30 Uhr