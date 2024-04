Ausbau von Südschnellweg: B3 übers Wochenende dicht Stand: 05.04.2024 21:47 Uhr Wegen Bauarbeiten müssen sich Autofahrer übers Wochenende im Süden von Hannover erneut auf Umwege und Staus einstellen. Der Südschnellweg (B3) ist seit Freitagabend bis Montagfrüh teilweise gesperrt.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Landwehrkreisel und dem Seelhorster Kreuz, wie die Niedersächsische Straßenbaubehörde mitteilte. Während der Sperrung stehen auch die Auf- und Abfahrten im Bereich der Hildesheimer Straße und Willmerstraße nicht zur Verfügung. Die Umleitungen führen vom Landwehrkreisel über die B3 nach Pattensen, weiter über die B443 nach Laatzen und dann über die B6/Messeschnellweg bis zum Seelhorster Kreuz und umgekehrt. Schon in der Nacht zu Freitag war der Südschnellweg in dem Abschnitt gesperrt, allerdings nur in Fahrtrichtung Landwehrkreisel.

Südschnellweg ab Montag nur noch einspurig befahrbar

Hintergrund der Sperrungen sind Arbeiten an einer neuen Verkehrsführung: Die Landesbehörde lässt die Betonleitwand in der Mitte des Südschnellweges abbauen und neue Schutzeinrichtungen aufstellen. Ab Montag ist der Schnellweg nur noch einspurig in jede Richtung befahrbar. Damit werde Platz für die Arbeiten an den Leine- und Leineflutbrücken geschaffen, hieß es. Der umstrittene und von Protesten begleitete Ausbau des Südschnellwegs soll den oft stockenden Verkehr im Süden und Westen Hannovers entzerren.

