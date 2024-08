Ausbau ICE-Strecke Hannover-Bielefeld: Zwölf Varianten möglich Stand: 14.08.2024 10:24 Uhr Die Deutsche Bahn hat zwölf Varianten für den Ausbau der ICE-Strecke Hannover-Bielefeld vorgestellt. Die Bahn hält zwei Trassen für am besten geeignet - beide führen durch das Auetal im Landkreis Schaumburg.

Alle zwölf Varianten nutzen nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) von Hannover bis Seelze die bereits vorhandenen Gleise. Ab Seelze sollen dann neue Gleise verlegt werden. Wann die Arbeiten beginnen sollen, will die Bahn in den kommenden Jahren festlegen. Sechs der potenziellen Trassen verlaufen durch die Schaumburger Börde bis Bückeburg (Schaumburger-Börde-Varianten, V1-V6). Dieser Trassenverlauf ist laut Bahn bestandsnah. Darüber hinaus gibt es drei Varianten durch den Bückeberg (Bückeberg-Varianten, V7-V9). Drei weitere mögliche Trassen führen durch das Auetal (Auetal-Varianten, V10-V12).

Deutsche Bahn will Bürger vor Ort informieren

Aus Sicht der Bahn schneiden zwei der Varianten durch das Auetal am besten ab (V10 und V11). Diese weisen demnach insbesondere bei den raumordnerischen Belangen sehr gute Werte auf. Auch bei den Umweltkriterien weisen sie nach Bewertung der Bahn gute Werte auf. Dies gilt demnach auch für drei der Schaumburg-Börde-Varianten (3, 4, 5) und zwei der Bückeberg-Varianten (7 und 8). Aus technischer Sicht bewertet die Bahn alle zwölf Varianten ähnlich. Die Bahn plant nun eine Reihe von Regionalversammlungen und Informationsveranstaltungen. Diese sollen ab September an sieben Orten stattfinden, unter anderem in Bad Nenndorf und Bückeburg. Auch auf einer eigens eingerichteten Internetseite der Bahn können sich Bürgerinnen und Bürger über jede mögliche Trasse informieren.

