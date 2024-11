Stand: 21.11.2024 15:33 Uhr Audienz beim Papst: Bischof Wilmer spricht über Zukunft der Kirche

Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer ist in den Vatikan gefahren, um mit Papst Franziskus über die Situation der katholischen Kirche in Norddeutschland zu sprechen. Der Papst empfing ihn am Donnerstag zu einer Audienz. Wie das Bistum Hildesheim mitteilte, ging es dabei auch um die sich verändernde Welt, in welcher Religion für viele nicht mehr selbstverständlich dazu gehört. Die katholische Kirche in Niedersachsen verzeichnet immer weniger Mitglieder. Bischof Wilmer habe mit dem Papst darüber gesprochen, wie der Glaube weiterhin attraktiv bleiben kann.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.11.2024 | 15:00 Uhr