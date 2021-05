Stand: 06.05.2021 10:40 Uhr Auch Novavax-Impfstoff soll in Hameln abgefüllt werden

Das Hamelner Pharmaunternehmen Siegfried wird nicht nur den Impfstoff der Mainzer Firma Biontech abfüllen, sondern auch das Vakzin der amerikanischen Firma Novavax. Wie eine Firmensprecherin mitteilte, sind die Verträge bereits unterzeichnet. Allerdings müsse der Impfstoff in den USA und der Europäischen Union noch zugelassen werden. Beide Impfstoffe würden voraussichtlich ab Juni in Hameln abgefüllt, so die Sprecherin. Für die Aufträge hat Siegfried ihren Angaben nach 50 zusätzliche Mitarbeitende eingestellt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.05.2021 | 08:30 Uhr