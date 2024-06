Stand: 04.06.2024 10:48 Uhr Antisemitische Parolen bei "FFF"-Demo? Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt nach einer Demonstration von "Fridays for Future" am vergangenen Freitag wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Während eines Protestmarsches durch die Innenstadt sollen 25 Teilnehmende antisemitische Parolen gerufen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auf der anschließenden Abschlusskundgebung auf dem Goseriedeplatz hätten die Beamten einen Mann aus der Gruppe wiedererkannt, als dieser eine Rede mit antisemitischen Inhalten gehalten habe. Als die Polizisten ihn unterbrochen hatten und kontrollieren wollten, solidarisierten sich den Angaben zufolge bis zu 150 Teilnehmende mit dem Mann und bedrängten die Einsatzkräfte. Während der Rangeleien zwischen der Polizei und den Teilnehmenden habe es mindestens einen Angriff auf die Beamten gegeben, so die Polizei. Dem Redner sei die Flucht gelungen.

Weitere Informationen "Klimastreik" in Niedersachsen: "FFF" sensibilisiert für Europawahl Tausende gehen aktuell niedersachsenweit auf die Straße. Die Aktivisten fordern ein "klimagerechtes Europa". mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min