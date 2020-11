Stand: 20.11.2020 14:28 Uhr Anklage: 19-Jähriger droht Oberbürgermeister mit Anschlag

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Anklage wegen Volksverhetzung gegen einen 19-Jährigen erhoben, der mehrere Menschen bedroht haben soll - darunter Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Der junge Mann soll dem Grünen-Politiker per Brief gedroht haben, ihn mit einem Sprengstoffanschlag zu töten, wenn er nicht von allen Ämtern zurücktrete, wie ein Sprecher der Behörde am Freitag sagte. Onay hatte erst in dieser Woche von Beleidigungen und Drohungen berichtet, die ihn über die sozialen Medien regelmäßig erreichten.

