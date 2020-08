Stand: 24.08.2020 14:03 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Amtsgericht verurteilt Betrüger zu Haftstrafe

Das Amtsgericht Hannover hat einen 26-Jährigen wegen Betrugs zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Gericht hatte der Mann über das Internet angeboten, Autos von Reisenden am Flughafen Hannover sicher zu verwahren. Tatsächlich habe der Angeklagte aber die Autos seiner Kunden in 16 Fällen für eigene Zwecke genutzt, dreimal davon ohne Führerschein. Allein mit einem der Pkw sei er 6.000 Kilometer gefahren, so ein Gerichtssprecher. Außerdem seien Sitze beschädigt und der Innenraum vermüllt worden. Der Verurteilte ist bereits vorbestraft.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.08.2020 | 13:30 Uhr