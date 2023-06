Stand: 15.06.2023 20:15 Uhr Amtsgericht sperrt Eingänge - Suchtkranke hatten sie belagert

Das Amtsgericht Hannover hat die Eingangsbereiche des Neubaus weiträumig provisorisch absperren lassen. Die Eingänge seien seit Wochen als öffentliche Toiletten, Schlafplätze und für den Konsum von Drogen genutzt worden, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Grund sei ein Verdrängungswettbewerb. Der von der Trinker- und Drogenszene in der Vergangenheit als Treffpunkt genutzte Raschplatz hinter dem Bahnhof werde von der Stadt seit einigen Wochen als Freizeit- und Sportareal betrieben. Mittelfristig sei der Einbau eines Rollgitters am Haupteingang geplant. Weitere Zugänge sollen durch Tore und Türen vor ungebetenen Gästen schützen, heißt es in einer Mitteilung des Amtsgerichts.

VIDEO: Raschplatz in Hannover soll attraktiver werden (09.05.2023) (3 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.06.2023 | 06:30 Uhr