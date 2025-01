"Ampelmord": Tumulte nach Urteilsverkündung

Ehrenmord - bei diesem Begriff denken die meisten zuerst an weibliche Opfer. Doch weit gefehlt: Eine Studie im Auftrag des Bundeskriminalamtes belegt, dass 43 Prozent der Opfer Männer sind. Untersucht wurden dabei 109 Tötungsdelikte dieser Art. Den Ehrenmord charakterisiere, dass er von der Familie gebilligt werde und oft sogar mehrere Mitglieder einer Familie involviert seien, erklärte Dietrich Oberwittler, Kriminologe am Max-Planck-Institut für Strafrecht.



Die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes sieht in Ehrenmorden keine religiösen Taten, sondern vielmehr "patriarchalische Exzesse". Frauen müssten sterben, weil sie aus Sicht der Familie traditionelle Normen verletzt haben - etwa, weil sie kein Kopftuch tragen, sich scheiden lassen oder einen westlich orientierten Lebensstil pflegen. Die Verwandten werden zu "Wächtern der Sittlichkeit", heißt es von Terre des Femmes.



"Der Presserat hält die Verwendung des Begriffs 'Ehrenmord' für problematisch und hat hierzu schon Beschwerdefälle gehabt", sagte Edda Kremer, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Presserat, NDR.de. Und weiter: "Eine nähere Erläuterung und eine Distanz schaffende Einordnung des euphemistischen Begriffs - beispielsweise durch das Setzen in Anführungszeichen oder der Formulierung 'sogenannter Ehrenmord' - ist zu empfehlen, um sich den Begriff nicht zu eigen zu machen."