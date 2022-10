Stand: 13.10.2022 09:38 Uhr Am meisten Privatinsolvenzen in Bremen und Niedersachsen

In Bremen und Niedersachsen hat es im laufenden Jahr im bundesweiten Vergleich die meisten Privatinsolvenzen gegeben. Nach Daten der Wirtschaftsauskunftei Crif kamen auf 100.000 Bewohner in den ersten neun Monaten in Bremen 153 und Niedersachsen 120 Pleiten. Direkt dahinter liegen Hamburg (118), Schleswig-Holstein (110) sowie Mecklenburg-Vorpommern (101). Trotz der finanziellen Belastung durch die hohe Inflation sank die Zahl der Verbraucherpleiten in Deutschland. Demnach gab es bundesweit 71.107 Privatinsolvenzen - das waren 13,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In Niedersachsen und Bremen liegt der aktuelle Wert um 17,6 Prozent niedriger als im Vorjahr.

