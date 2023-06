Stand: 30.06.2023 07:17 Uhr Algermissen: Vermisste Frau aus Feld gerettet

Die Polizei hat am Donnerstagabend eine als vermisst gemeldete Frau in einem Feld gefunden. Nach Angaben der Beamten war sie mit zwei Hunden zu einem Spaziergang in die Feldmark bei Algermissen (Landkreis Hildesheim) aufgebrochen. Als sie nach zwei Stunden nicht zurückgekehrt war, meldeten Angehörige sie als vermisst. Weil die Hunde angeleint im Feld entdeckt wurden, ging die Polizei von einer hilflosen Lage der Frau aus. Unter anderem mit einem Polizeihubschrauber wurde die Vermisste gesucht. Schließlich konnte die Frau in einem Kornfeld gefunden werden. Wegen gesundheitlicher Probleme wurde sie laut Polizei umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.06.2023 | 07:30 Uhr