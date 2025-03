Stand: 26.03.2025 15:11 Uhr Fahrer unter Drogen versteckt sich in Müllcontainer vor Polizei

Ein Autofahrer ohne Führerschein und wahrscheinlich unter Drogeneinfluss ist in Alfeld (Landkreis Hildesheim) am selben Tag gleich zweimal von der Polizei kontrolliert worden. Die Beamten untersagten dem 35-Jährigen bereits nach der ersten Kontrolle am Dienstagmorgen die Weiterfahrt mit dem Auto. Da der Mann offensichtlich berauschende Mittel eingenommen hatte, entnahm ein Arzt auch eine Blutprobe, so die Polizei. Das alles schien den 35-Jährigen wenig zu interessieren. Denn am Nachmittag hatte eine andere Polizeistreife den Autofahrer erneut kontrolliert. Diesmal habe der 35-Jährige versucht, zu Fuß zu flüchten. Laut Polizei versteckte er sich in einem Abfallcontainer vor den Beamten. Als er eine weitere Blutprobe abgeben sollte, leistete er Widerstand. Den Autoschlüssel behielt die Polizei danach direkt auf der Dienststelle.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min