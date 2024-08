Stand: 21.08.2024 12:00 Uhr Kuh randaliert in Celle, zerstört Zäune und stößt Radfahrer um

Eine aggressive Kuh hat am Montagabend die Polizei in Celle beschäftigt. Das entlaufene Tier galoppierte laut Polizei durch das Stadtgebiet Westercelle und beschädigte dabei mehrere Zäune. Auch ein Radfahrer wurde umgestoßen, er blieb aber unverletzt. Polizei, Landwirte und mehrere Passanten versuchten demnach das Tier zu beruhigen und einzufangen, jedoch ohne Erfolg. Die Kuh lief schließlich auf das Gelände einer Kirchengemeinde im Wederweg, so die Polizei. Ein während des Einsatzes hinzugerufener Jäger habe das Tier letztendlich erschossen. Warum die Kuh sich so aggressiv verhalten hat, ist laut Polizei noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.08.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Celle