Stand: 28.11.2022 08:57 Uhr Adventsrallye durch Hannover startet

Hannover kann mit dem Handy auf einer Advents-Tour entdeckt werden: Heute startet wieder der interaktive Adventsweg quer durch die Innenstadt, wie der Stadtkirchenverband Hannover mitteilte. Die Tour biete eine überraschende Verbindung von historischen Sehenswürdigkeiten mit den Themen Advent und Weihnachten. Sie beginnt am Ernst-August-Denkmal am Hauptbahnhof und führt über zehn weitere Stationen, die zum Sehen, Hören und Mitmachen anregen sollen. Der Weg ist drei Kilometer lang und dauert eine knappe Stunde. Wer mitmachen will, benötigt ein Smartphone und die kostenlose App "Actionbound".

