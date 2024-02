Achtung bei Wohnungssuche: Betrüger setzen auf KI Stand: 17.02.2024 13:12 Uhr Wohnungsanzeigen sind manchmal zu schön, um wahr zu sein: Betrüger nutzen Künstliche Intelligenz (KI), um Bilder von Wohnungen zu generieren, die es gar nicht gibt. Das Landeskriminalamt warnt vor der Masche.

Ein schöner Schnitt, begehrte Lage, ein guter Preis - das alles macht eine Wohnung attraktiv. Im Internet kursieren gefälschte Wohnungsanzeigen, die das alles trotz des in vielen Städten herrschenden Wohnungsmangels versprechen. Davor warnt Niedersachsens Landeskriminalamt (LKA). Teils generierten die Betrügenden ganze Websites angeblicher Immobilienfirmen.

Geld per Vorkasse - aber keinen Wohnungsschlüssel

Ihre gefälschten Anzeigen platzierten die Betrügenden dann auf seriösen Immobilienportalen. Auch in sozialen Netzwerken, beispielsweise in Facebook-Gruppen, in denen Wohnungen gesucht oder angeboten werden, warteten Täter auf ihre Opfer. Ein angeblicher Vermieter behauptet dann, im Ausland zu leben. Es wird um Geld per Vorkasse gebeten - einen Schlüssel oder gar eine Wohnung erhalten die Geschädigten nicht.

LKA rät: Angebote für Wohnungen genau prüfen

Regelmäßig würden bei der Polizei Anfragen zu der Betrugsmasche registriert, sagte eine LKA-Sprecherin. Belastbare Zahlen gebe es in der polizeilichen Kriminalstatistik allerdings nicht. Das LKA rät, kein Geld vorab zu schicken, Bilder auf Unregelmäßigkeiten und die Wohnlage mit Kartendiensten und Satellitenbildern zu prüfen.

