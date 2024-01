Sozialer Wohnungsbau: Lage in Niedersachsen dramatisch Stand: 16.01.2024 10:30 Uhr In Deutschland fehlen mehr als 900.000 Sozialwohnungen. In Niedersachsen ist die Situation besonders dramatisch. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie.

von Katharina Seiler

Laut der Untersuchung des Pestel-Instituts in Hannover fehlen in Niedersachsen fast 109.000 Sozialwohnungen. Der Bestand ist schon seit Jahren rückläufig. Mittlerweile besteht fast überall in Niedersachsen ein Mangel an einfachen und preiswerten Wohnungen, ausgenommen sind weite Teile von Südniedersachsen. Die Studie des Pestel-Instituts entstand im Auftrag des Bündnisses "Soziales Wohnen", zu dem unter anderem die IG Bau, der Mieterbund und Verbände der Bauwirtschaft gehören.

Höhere Mieten bedeuten auch höhere Kosten für den Staat

Der Mangel wirkt sich auch auf die Mieten aus, die immer weiter steigen. Das wiederum habe Folgen für die staatlichen Sozialausgaben, so das Bündnis "Soziales Wohnen". Denn für Personen, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind, übernehmen die Jobcenter die Mieten. Das Bündnis fordert deshalb noch im Haushalt 2024 deutlich mehr Investitionen in den sozialen Wohnungsbau.

