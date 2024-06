Stand: 05.06.2024 15:24 Uhr Abgemagerte Kuh muss eingeschläfert werden - Polizei ermittelt

Im Landkreis Nienburg ermittelt die Polizei gegen einen Tierhalter, nachdem eine seiner Kühe eingeschläfert werden musste. Ein Passant hatte das stark abgemagerte Tier am Dienstagmittag auf einer Wiese in Stöckse (Landkreis Nienburg) entdeckt. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei und berichtete, dass das Tier bereits seit mehreren Tagen dort gelegen habe. Die Beamten fanden das völlig erschöpfte Tier an einer Siloplatte. Ein hinzu gerufener Tierarzt konnte dem Tier nicht mehr helfen. Er schläferte die Kuh ein. Die Beamten meldeten den Vorfall dem Veterinäramt. Gegen den 50 Jahre alten Tierhalter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

