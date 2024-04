Stand: 19.04.2024 11:28 Uhr A2 bei Wunstorf: Strecke nach Unfall mit Lkw wieder frei

Nach einem Unfall am frühen Freitagmorgen auf der A2 zwischen Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) und Wunstorf-Kolenfeld (Region Hannnover) ist die Strecke in Richtung Berlin wieder freigeben. Laut Polizei war gegen 3.30 Uhr ein Lastwagen auf der Autobahn aus bislang ungeklärter Ursache auf ein Absicherungsfahrzeug eines Schwertransports aufgefahren. Der 34 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Weil sich der Lkw quergestellt hatte und zudem Trümmerteile auf der gesamten Fahrbahn verteilten, musste die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr staute sich zeitweise auf bis zu zehn Kilometer. Am späten Freitagvormittag wurde der Bereich wieder freigegeben.

