A2: Bauarbeiten an Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen

In der Nacht von Freitag, den 2. Juli, 19 Uhr auf Sonnabend, 3. Juli, finden auf der A2 in der Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen in Fahrtrichtung Berlin Sanierungsarbeiten statt. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. In Fahrtrichtung Berlin ist dort in dieser Zeit die Abfahrt von der A2 gesperrt. Die Auffahrt von der B6 in Richtung Berlin ist von Süden - aus Hannover kommend - möglich. Auf der durchgehenden Fahrbahn der A2 in Richtung Berlin stehen im Baustellenbereich zudem nur zwei von drei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Außenstelle Hannover der Autobahn GmbH des Bundes bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

