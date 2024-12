Stand: 22.12.2024 11:07 Uhr 95-Jähriger in Hildesheim auf offener Straße ausgeraubt

Ein 95-jähriger Mann ist am Samstag in Hildesheim Opfer eines Raubes geworden. Laut Polizei griffen zwei Unbekannte gegen 19.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Allensteiner Straße und Braunsberger Straße den Mann an, stießen ihn zu Boden und raubten seine Geldbörse. Als ein Zeuge sich näherte, flüchteten die Täter in Richtung Allensteiner Straße. Der 95-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei Hildesheim bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min