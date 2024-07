Stand: 25.07.2024 11:27 Uhr 89-Jähriger gefährdet Verkehr und verliert Führerschein

Am Mittwochnachmittag hat die Polizei einen 89-Jährigen zwischen Alfeld-Hörsum und Freden-Everode (Landkreis Hildesheim) aus dem Verkehr gezogen. Wegen seiner auffälligen Fahrweise hatten Zeugen den Autofahrer gemeldet. Der Senior sei Schlangenlinien gefahren und in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Zusammenstöße mit entgegenkommenden Fahrzeugen hätten nur nur knapp vermieden werden können. Die Beamten kontrollierten daraufhin den Mann. Er habe zwar nicht unter Alkoholeinfluss gestanden, sei aber körperlich nicht mehr in der Lage, sicher Auto zu fahren, hieß es. Deshalb musste der 89-Jährige seinen Führerschein abgeben und durfte nicht weiterfahren. Die Polizei Alfeld sucht nach anderen Autofahrern, die dem Senior entgegengekommen sind oder durch seine Fahrweise behindert wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05181) 807 30 zu melden.

