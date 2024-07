Führerschein abgeben - dafür erhalten Senioren ein ÖPNV-Ticket Stand: 12.07.2024 09:45 Uhr Bus und Bahn statt Autofahren: Kommunen in Niedersachsen belohnen Senioren für die Abgabe ihres Führerscheins mit einem kostenlosen Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Vor allem in Hannover kommt das Angebot offenbar gut an. Bereits 6.600 Seniorinnen und Senioren beteiligten sich an der Aktion "Fahrschein statt Führerschein". Wer in der Landeshauptstadt seinen Führerschein dauerhaft abgibt, erhält dafür die Seniorennetzkarte für ein Jahr. Fast die Hälfte von denen, die ihren Führerschein abgeben, blieben auch nach den zwölf Monaten beim Nahverkehr, so ein Sprecher der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra: "Wir haben 100 Führerscheinabgaben pro Monat. Ich würde schon sagen, das ist sehr erfolgreich." Die Aktion läuft seit zwei Jahren. Wer das Angebot annehmen möchte, muss mindestens 60 Jahre alt und im Ruhestand sein sowie seinen Hauptwohnsitz in Stadt oder Region Hannover haben.

Auch in Emden können Senioren ihren Führerschein umtauschen

Seit mehr als zehn Jahren können Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren in Emden ihren Führerschein gegen eine Jahreskarte für den Bus tauschen. "Wir sind mit der bisherigen Resonanz zufrieden", so ein Stadtsprecher. Durchschnittlich würden pro Jahr 13 Führerscheine abgegeben. Der Umtausch ist laut Stadt einfach: Seniorinnen und Senioren müssen eine Verzichtserklärung für ihren Führerschein unterschreiben, woraufhin dieser auf Wunsch entwertet wird. Darüber wird das Kraftfahrtbundesamt informiert. Gegen Vorlage eines Formblatts und eines Passfotos erhalten Seniorinnen und Senioren dann die Fahrkarte.

Wo Senioren ihren Führerschein noch eintauschen können

