Stand: 18.12.2024 10:33 Uhr Millionendefizit: Region Hannover beschließt Haushalt für 2025

Die Regionsversammlung in Hannover hat den Haushalt für 2025 sowie das dazugehörige Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Insgesamt stehen nach Angaben der Region 2,9 Milliarden Euro zur Verfügung. Gleichzeitig bleibe die finanzielle Lage herausfordernd: Für das Jahr 2025 weise der Haushalt ein Defizit von 114,4 Millionen Euro auf. "Investitionen in Schulen, Kitas, Fahrradwege, Straßen oder den ÖPNV sind essenziell für die Zukunftsfähigkeit und ein gutes Leben der Menschen in der Region", sagte Finanzdezernentin Cordula Drautz. Bei den laufenden Ausgaben im Haushaltsplan 2025 gehören die Sozialausgaben zu den größten Posten. Insgesamt seien über 1,1 Milliarden Euro für die Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen vorgesehen.

