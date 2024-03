Stand: 31.03.2024 11:04 Uhr 88-jähriger Motorradfahrer prallt gegen Hauswand und stirbt

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Hildesheim ist ein 88 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Er war laut Polizei am Samstagabend in einer Linkskurve in Schellerten von einer Straße abgekommen und gegen die Wand eines Gebäudes geprallt. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen. Warum der Mann von der Straße abkam, ist noch nicht geklärt, die Polizei ermittelt.

