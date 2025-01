Stand: 17.01.2025 12:46 Uhr 87-jährige Wiederholungstäterin: Nach Polizei-Termin erneut erwischt

Die Polizei hat am Freitagvormittag eine 87-Jährige aus Hildesheim im Auto erwischt, kurz nachdem sie einen Vernehmungstermin bei den Beamten hatte. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde gegen die Frau bereits wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Rund 45 Minuten nach dem Termin fiel sie demnach wieder einer Streife auf. Den Beamten sei bekannt gewesen, warum die 87-Jährige zuvor in der Dienststelle gewesen war, so der Sprecher. Die Polizei stellte das Auto sicher. Gegen die Frau wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim