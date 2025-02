Stand: 28.02.2025 21:03 Uhr 86-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Ein 86-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen auf der Kreisstraße 346 bei Wunstorf-Bokeloh (Region Hannover) von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Ursache ist noch unklar. Der Mann verletzte sich so schwer, dass er noch am Unfallort starb. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Wagens blieb die Steinhuder Straße für circa drei Stunden voll gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 -1888 beim Verkehrsunfalldienst zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.02.2025 | 13:30 Uhr