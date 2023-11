Stand: 29.11.2023 22:00 Uhr 84-Jährige bei Verkehrsunfall auf Parkplatz schwer verletzt

Eine 84-jährige Frau ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 74-jähriger Autofahrer die Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes übersehen und mit seinem Fahrzeug erfasst. Die Fußgängerin sei unter dem Pkw eingeklemmt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

