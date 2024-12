Stand: 04.12.2024 19:18 Uhr 80-Jährige fährt Ehemann an und kollidiert mit Hauswand

In Seelze (Region Hannover) hat eine 80-Jährige am Montag zuerst ihren Ehemann angefahren, ist dann mit ihrem Auto gegen eine Hauswand gefahren und im Anschluss geflüchtet. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich die Unfälle auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes. Demnach erfasste die Frau beim mehrfachen Vorwärts- und Rückwärtsfahren zunächst ihren 82-jährigen Mann, der beim Ausparken helfen wollte. Sie fuhr ihm über den Fuß, der Mann stürzte und verletzte sich am Kopf, so die Polizei. Kurz danach legte die Seniorin den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen die Wand des Marktes. Zusammen mit ihrem Mann flüchtete sie laut Polizei schließlich. Zeugen meldeten den Beamten das Kennzeichen. Die Polizei konnte das Ehepaar an ihrer Wohnadresse antreffen. Rettungskräfte versorgten die blutende Kopfwunde des Mannes. Gegen die 80-Jährige wird jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Außerdem hat die Polizei der 80-Jährigen ihren Führerschein abgenommen.

