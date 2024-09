Stand: 18.09.2024 10:57 Uhr 62-Jähriger in Hameln erstochen - Prozess beginnt

Vor dem Landgericht Hannover hat am Mittwoch der Prozess um einen Mord in Hameln im März begonnen. Angeklagt sind ein 29-jähriger Mann und eine 37-jährige Frau. Laut Anklage ließ ein 62-Jähriger die beiden Angeklagten freiwillig in seine Wohnung, weil er sie kannte. Dort hätten sie Betäubungsmittel gefordert. Die Frau soll dann ein Küchenmesser geholt und ihrem Mitangeklagten gegeben haben, dieser soll auf Hals und Oberkörper des Mannes eingestochen haben. Dabei wurden nach Angaben des Staatsanwalts Lunge, Leber und Herzbeutel durchstochen, das Opfer verblutete noch in der Wohnung. Auf die Spur der Tatverdächtigen kam die Polizei durch das geraubte Handy des Frührentners, das der Angeklagte weiterverkauft haben soll. Die Ermittler konnten es in Hameln orten. Hinweise der Käufer führten dann zu den beiden Beschuldigten.

