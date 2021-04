Stand: 04.04.2021 17:20 Uhr 48-Jähriger bei Messerangriff in Wunstorf schwer verletzt

Bei einem Streit in Wunstorf (Region Hannover) ist am Ostersonntag ein 48-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren im Ortsteil Idensen insgesamt drei Männer in Streit geraten. Ein 44-Jähriger sei als mutmaßlicher Täter festgenommen worden, so die Polizei. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es. Der Verletzte wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch Stunden nach dem Messerangriff waren am Tatort noch mehrere Beamte im Einsatz, um Spuren zu sichern.

