4.000 Babys weniger: Zahl der Geburten in Niedersachsen gesunken Stand: 21.08.2024 14:04 Uhr In Niedersachsen sind im vergangenen Jahr 67.162 Kinder lebend geboren worden - ein Rückgang von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr mit 71.289 Kindern, wie das Landesamt für Statistik (LSN) mitteilte.

Das Niveau der Geburten lag damit auf dem vom Jahr 2015, wie das LSN am Mittwoch mitteilte. Das durchschnittliche Alter der Mutter bei der Geburt lag 2023 demnach mit 31 Jahren und 4 Monaten auf dem Vorjahresniveau. Für knapp die Hälfte der Frauen war es das erste Kind.

Frauen bekommen im Schnitt 1,42 Kinder

Auch die Geburtenziffer ist um 0,1 gesunken und liegt nach Angaben des LSN bei 1,42 Kindern. Diese Zahl beschreibt laut LSN das aktuelle Geburtenverhalten. Sie gibt also an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommen würde, wenn ihr Geburtenverhalten so wäre wie das aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im betrachteten Jahr.

Niedersachsen bei Geburtenziffer fast Spitzenreiter

Im bundesweiten Vergleich der Geburtenziffern liege damit nur das Land Bremen (1,46) vor Niedersachsen, teilte das LSN mit. Spitzenreiter im Land sei die Stadt Salzgitter mit 1,82 Kindern - die Stadt Oldenburg bildet das Schlusslicht mit 1,11 Kindern, so das LSN.

