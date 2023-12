Statistikamt: Einwohnerzahl in Niedersachsen gestiegen

Stand: 08.12.2023 20:07 Uhr

Obwohl die Geburtenrate im Jahr 2022 gesunken ist, leben mehr Menschen in Niedersachsen als noch im Vorjahr. Das teilte das Landesamt für Statistik (LSN) in seinem Niedersachsen-Monitor am Freitag mit.